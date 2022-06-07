Укр

Одна из европейских стран отказалась помочь Украине оружием

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Болгария отказалась предоставлять оружие Украине Новость обновлена 07 июня 2022, 18:16
Болгария отказалась предоставлять оружие Украине

Власти страны заявили, что и так достаточно сделали для поддержки нашего государства

Болгария наотрез отказалась поставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами. При этом власти страны отметили, что они поддержали все санкции Европейского Союза в отношении страны-агрессора РФ.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщило местное издание The Sofia Globe, цитируя заявление министра экономики Болгарии Корнелии Ниновой. Таким образом, европейская страна отказала украинскому послу Виталию Москаленко, который посылал запрос о предоставлении оружия.

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"Национальное собрание приняло решение — Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто", — заявила глава Минэкономики Болгарии Корнелия Нинова.

Между тем, премьер-министр страны Кирилл Петков отметил, что Болгария будет придерживаться решения парламента по военно-технической помощи Украине, то есть предоставлять оружие не будут. По его словам, страна и так сделала очень многое для Украины, в том числе по поддержке беженцев, выделенных средствах на гуманитарную помощь и согласия на ремонт военной техники.

Кроме того, по словам Петкова, Болгария поддержала "все санкции против россии" и в этом плане не будет останавливаться.

"Я думаю, что болгарское государство сделало достаточно в этом направлении, и мы продолжим их поддерживать", — заявил Петков.

Болгарский премьер отметил, что к вопросу по поставкам Украине оружия возвращаться каждые две недели не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сразу три Балканских страны, среди которых и Болгария, закрыли воздушное пространство для самолета главы российского МИД сергея лаврова, в связи с чем оказался под угрозой его визит в Сербию.

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#Украина #Болгария #Оружие #Отказ