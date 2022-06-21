"Приведет к катастрофе": Джонсон предостерег мир от уступок путину

В Лондоне обеспокоены, что тема российского вторжения в Украину перестанет находиться в центре внимания

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предостерег мир от каких-либо уступок российскому диктатору владимиру путину, поскольку это, по его словам, приведет к катастрофе.

Как сообщает Independent, слова Джонсона привел один из представителей правительства Соединенного Королевства в разговоре с журналистами.

По его словам, премьера Британии беспокоит то, что из-за ряда глобальных проблем, вроде роста инфляции, война россии против Украины может перестать находиться в центре внимания мирового сообщества.

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", — процитировал он слова Джонсона.

Он убежден, что уступки россии могут быть восприняты кремлем как "вознаграждение за агрессию", а также подтолкнуть к подобным действиям других союзников россии и повлиять на безопасность Британии и ее экономику.

Читайте также: Категория Новости Европы Шольц рассказал, чего боится путин Канцлер ФРГ считает, что планы российского диктатора по расколу Европы не увенчаются успехом

Как сообщалось ранее, спикер путина дмитрий песков в интервью американским СМИ заявил, что "кризис" в Украине затянется надолго, а доверие между россией и Западом утеряно навсегда.