"Приведет к катастрофе": Джонсон предостерег мир от уступок путину
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В Лондоне обеспокоены, что тема российского вторжения в Украину перестанет находиться в центре внимания
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предостерег мир от каких-либо уступок российскому диктатору владимиру путину, поскольку это, по его словам, приведет к катастрофе.
Как сообщает Independent, слова Джонсона привел один из представителей правительства Соединенного Королевства в разговоре с журналистами.
По его словам, премьера Британии беспокоит то, что из-за ряда глобальных проблем, вроде роста инфляции, война россии против Украины может перестать находиться в центре внимания мирового сообщества.
"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", — процитировал он слова Джонсона.
Он убежден, что уступки россии могут быть восприняты кремлем как "вознаграждение за агрессию", а также подтолкнуть к подобным действиям других союзников россии и повлиять на безопасность Британии и ее экономику.
Как сообщалось ранее, спикер путина дмитрий песков в интервью американским СМИ заявил, что "кризис" в Украине затянется надолго, а доверие между россией и Западом утеряно навсегда.