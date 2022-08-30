Страна ЕС обвинила Эрдогана в копировании путина: разразился международный скандал

Турецкий президент угрожает Греции очень в духе российского диктатора – искажая историю

Президента Турции Реджепа Эрдогана, который недавно в пику кремлю четко высказался, что Крым должен быть возвращен Украине, обвинили в копировании агрессивных риторических приемов российского президента владимира путина. Недовольство выразила Греция. Как заявил спикер греческого правительства Иоаннис Ойконому, Эрдоган "решил исказить историю, чтобы служить своему ревизионистскому нарративу".

Как пишет греческое издание Ekathimerini, таким образом Ойконому прокомментировал недавние заявления турецкого президента о войне с Грецией в 1922 году и о "подлых греках". В своем выступлении по случаю столетия той войны Эрдоган назвал нападение турок на греков "великим", а греческий народ — "пешками" на службе "коварных" иностранных государств. Что перекликается с нарративами путина в отношении Украины, которая якобы является марионеткой Запада.

Ойконому подчеркнул, что Греция на протяжении своего продолжительного существования сама писала свою историю. Он также подчеркнул, что страна "когда это необходимо, прекрасно знает, как защищать свои права, энергично и эффективно".

Чиновник добавил, что Греция может прибегнуть к помощи своих традиционных союзников и силе международного права, чтобы сдержать нарастание провокаций со стороны Турции. Он также отметил, что обороноспособность Греции находится на достаточно высоком уровне, чтобы в случае необходимости противостоять любой угрозе. "На нашей стороне наши союзники, на нашей стороне справедливость; мы можем эффективно сдерживать оспаривание наших законных претензий", — добавил Ойконому.

Как сообщалось, в воскресенье Турция заявила, что греческие системы противоракетной обороны нацелились на турецкие истребители в Эгейском море. Афины отвергли эти обвинения. Со стороны турецких чиновников начали раздаваться угрозы в духе российских "можем повторить" с намеками на последствия, которые затмят последствия Малоазийской кампании 1922 года.

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Как писал "Телеграф", накануне стало известно, что Турция пропустила через пролив Босфор зафрахтованное российским минобороны судно "Sparta II". На нем, вероятно, перевозились переброшенные из Сирии зенитные комплексы С-300. Украина потребовала объяснений от турецкого посла.