Країна ЄС звинуватила Ердогана в копіюванні путіна: спалахнув міжнародний скандал

Турецький президент погрожує Греції дуже в дусі російського диктатора – спотворюючи історію

Президента Туреччини Реджепа Ердогана, який нещодавно в пику кремлю чітко висловився, що Крим має бути повернено Україні, звинуватили у копіюванні агресивних риторичних прийомів російського президента володимира путіна. Невдоволення висловила Греція. Як заявив речник грецького уряду Іоанніс Ойконому, Ердоган "вирішив спотворити історію, щоб служити своєму ревізіоністському наративу".

Як пише грецьке видання Ekathimerini таким чином Ойконому прокоментував нещодавні заяви турецького президента про війну з Грецією в 1922 році та про "підлих греків". У своєму виступі з нагоди сторіччя тієї війни, Ердоган назвав напад турків на греків "великим", а грецький народ – "пішаками" на службі "підступних" іноземних держав. Що перегукується з наративами путіна щодо України, яка буцімто є маріонеткою Заходу.

Ойконому наголосив, що Греція впродовж свого тривалого існування сама писала свою історію. Він також наголосив, що країна "коли це необхідно, чудово знає, як захищати свої права, енергійно та ефективно".

Чиновник додав, що Греція може вдатись до допомоги своїх традиційних союзників і сили міжнародного права, щоби стримати наростання провокацій з боку Туреччини. Ойконому також вказав, що обороноздатність Греції знаходиться на достатньо високому рівні, щоби в разі потреби протистояти будь-якій загрозі. "На нашому боці наші союзники, на нашому боці справедливість; і ми можемо ефективно стримувати оскарження наших законних претензій", – додав Ойконому.

Як повідомлялось, у неділю Туреччина заявила буцімто грецькі системи протиракетної оборони націлились на турецькі винищувачі в Егейському морі. Афіни відкинули ці звинувачення. Натомість з боку турецьких чиновників почали лунати погрози в дусі російських "можемо повторити" з натяками на наслідки, які затьмарять наслідки Малоазійської кампанії 1922 року.

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Як писав "Телеграф", напередодні стало відомо, що Туреччина пропустила через протоку Босфор зафрахтоване російським міноборони судно "Sparta II". На ньому ймовірно перевозились перекинуті з Сирії зенітні комплекси С-300. Україна зажадала пояснень від турецького посла.