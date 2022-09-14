У друзей путина проблемы: ЕС может принять жесткое решение насчет Венгрии

Из-за таких действий венгерских властей может серьезно пострадать экономика страны

Венгрия, власть которой критиковала ЕС за антироссийские санкции, может потерять значительную часть финансирования от Европейской комиссии. Такой сценарий вполне возможен, ведь венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном подозревается в широкомасштабной коррупции.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников Евросоюза. По информации источников, Еврокомиссия представит свою оценку ситуации с коррупцией в Венгрии в воскресенье, 18 сентября. А в последующие три месяца правительства стран-членов ЕС примут окончательное решение относительно сокращения финансирования для этой страны. Если поддержавших предложение будет квалифицированное большинство, то его утвердят.

Агентство отмечает, что Венгрия – это первая страна, ставшая объектом расследования согласно новым правилами Европейского союза. Нововведениями, в частности, предусмотрено наказание членов ЕС, подрывающих его финансовые интересы. Известно, что Еврокомиссия потратила несколько месяцев на то, чтобы расследовать коррупционные преступления венгерского правительства во главе с Виктором Орбаном, находящимся у власти с 2010-го года.

Примечательно, что власти Венгрии надеются получить от ЕС более 40 миллиардов евро в виде финансирования до 2027 года. Добавляется, что в ходе расследования коррупции в правительстве страна потеряла доступ к финансированию ЕС.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что не позволит давать финансирование тем, кто подрывает либерально-демократические принципы Европы. Ее слова процитировало Reuters.

Ранее "Телеграф" сообщал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан попал в очередной скандал после заявления о том, что боевые действия в Украине могут закончиться только после переговоров американских и российских лидеров. После этого его обвинили в отработке денег Кремля и откровенных пророссийских взглядах.

Кроме того, Венгрия уже попадала под прицел Еврокомиссии, когда заявила о готовности платить россии за газ рублями, несмотря на санкции ЕС.