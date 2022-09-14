У друзів путіна проблеми: ЄС може прийняти жорстке рішення щодо Угорщини

Через такі дії угорської влади може серйозно постраждати економіка країни

Угорщина, влада якої критикувала ЄС за антиросійські санкції, може втратити значну частину фінансування від Європейської комісії. Такий сценарій цілком можливий, адже угорський уряд на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном підозрюється у широкомасштабній корупції.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на високопосадовців Євросоюзу. За інформацією джерел, Єврокомісія надасть свою оцінку ситуації з корупцією в Угорщині в неділю, 18 вересня. А протягом наступних трьох місяців уряди країн-членів ЄС ухвалять остаточне рішення стосовно скорочення фінансування для цієї країни. Якщо тих, хто підтримає пропозицію буде кваліфікована більшість, то її затвердять.

Агентство зазначає, що Угорщина — це перша країна, що стала об'єктом розслідування за новини правилами Європейського союзу. Нововведеннями, зокрема, передбачене покарання членів ЄС, які підривають його фінансові інтереси. Відомо, що Єврокомісія витратила кілька місяців на те, щоб розслідувати корупційні злочини угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном, який перебуває при владі з 2010-го року.

Примітно, що влада Угорщини сподівається отримати від ЄС понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування до 2027 року. Додається, що на час розслідування корупції в уряді країна втратила доступ до фінансування ЄС.

Тим часом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не дозволить давати фінансування тим, хто підриває ліберально-демократичні принципи Європи. Її слова процитувало Reuters.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан потрапив у черговий скандал після заяви про те, що бойові дії в Україні можуть закінчитися тільки після переговорів американських і російських лідерів. Після цього його звинуватили у відпрацьовуванні грошей Кремля та відвертих проросійських поглядах.

Крім того, Угорщина вже потрапляла під приціл Єврокомісії, коли заявила про готовність платити росії за газ рублями попри санкції ЄС.