В Бухаресте резко прокомментировали слова румынского политика о разделе Украины

В Румынии напомнили, что поддерживают Украину

Слова бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна "отдать" часть своей территории другим странам, включая россию, стали причиной скандала, а в МИД страны уже поспешили откреститься от этого заявления.

Как сообщил портал Agerpres со ссылкой на пресс-релиз внешнеполитического ведомства Румынии, в ведомстве отметили, что позиция Марги "вопиюще противоречит" официальной позиции Бухареста относительно российского вторжения в Украину и основополагающим принципам международного права.

"Министерство иностранных дел считает недопустимыми заявления господина Андрея Марги в публичном пространстве относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Бухарест продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границах, а также "решительно отвергает" слова бывшего главы МИД и поддерживаемые им российские нарративы.

Стоит отметить, что в Украине слова экс-чиновника вызвали резкую реакцию, а советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и вовсе пригрозил тому уголовной ответственностью.

Как сообщалось ранее, Марга на пресс-конференции в городе Алба-Юлия 17 сентября заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территории россии, Венгрии, Польше и Румынии.

Напомним, власти Румынии поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения рф и поставляли Украине вооружение, а президент этой страны Клаус Йоханнис посещал Киев в рамках летнего визита лидеров Германии, Италии и Франции.