У Бухаресті різко прокоментували слова румунського політика щодо поділу України

У Румунії нагадали, що підтримують Україну

Слова колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрія Марги про те, що Україна має "віддати" частину своєї території іншим країнам, включаючи росію, спричинили скандал, а в МЗС країни вже поспішили відхреститися від цієї заяви.

Як повідомив портал Agerpres з посиланням на пресреліз зовнішньополітичного відомства Румунії, у відомстві зазначили, що позиція Марги "зухвало суперечить" офіційній позиції Бухареста щодо російського вторгнення в Україну та основоположних принципів міжнародного права.

"Міністерство закордонних справ вважає неприпустимими заяви пана Андрія Марги у публічному просторі щодо агресивної війни росії проти України та її наслідків", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Бухарест продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також "рішуче відкидає" слова колишнього глави МЗС та підтримувані ним російські наративи.

Варто зазначити, що в Україні слова ексчиновника викликали різку реакцію, а радник глави Офісу президента Михайло Подоляк взагалі пригрозив тому кримінальною відповідальністю.

Як повідомлялося раніше, Марга на пресконференції в місті Алба-Юлія 17 вересня заявив, що Україна знаходиться в "неприродних кордонах" і має поступитися територією росії, Угорщини, Польщі та Румунії.

Нагадаємо, влада Румунії підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення росії та постачала Україні озброєння, а президент цієї країни Клаус Йоханніс відвідував Київ у рамках літнього візиту лідерів Німеччини, Італії та Франції.