Сжег флаг Украины и поплатился: в Эстонии наказали сторонника россии

Наказание не слишком быстро, но нашло злостного нарушителя

Эстония продолжает быть одной из европейских стран, которая демонстрирует Украине невероятную поддержку на фоне войны с россией. Это проявляется даже в небольших поступках — как, к примеру, в осуждении местного 26-летнего жителя, который решил гнусным образом поквитаться с сине-желтым флагом. Еще в начале августа мужчина сорвал украинское знамя и демонстративно поджег его. Инцидент произошел в Таллине рядом с Балтийским вокзалом.

О том, как разрешилась ситуация, сообщает эстонское издание ERR. Местные полицейские уделили хулиганскому поступку соотечественника много времени — нарушителя разыскивали около месяца. Когда правоохранители таки пришли к нему домой, отпираться мужчина не стал.

Мотивов поступка подозреваемого не раскрывают для общественности. Впрочем, не в последнюю очередь на его поведение могла повлиять пророссийская пропаганда.

Дело эстонца рассматривали представители Харьюского уездного суда. По результатам заседания, нарушитель получил наказание в виде 3 месяцев и 10 дней лишения свободы условно. Помимо этого ему предстоит оплатить своеобразный штраф — 490,50 евро за процессуальные издержки дела.

Таким образом эстонцы демонстрируют свою поддержку Украине и ее народу. К слову, раньше "Телеграф" рассказывал, что справедливость Эстонии распространяется не только на своих граждан, но и россиян. Некоторых владельцев паспорта рф уже начали депортировать на родину из-за их вызывающего поведения.