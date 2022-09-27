Спалив прапор України та поплатився: в Естонії покарали прихильника росії

Покарання не надто швидко, але знайшло злісного порушника

Естонія продовжує бути однією з європейських країн, яка демонструє Україні неймовірну підтримку на фоні війни з Росією. Це проявляється навіть у невеликих вчинках — як, наприклад, у засудженні місцевого 26-річного мешканця, який вирішив поквитатися з синьо-жовтим прапором. Ще на початку серпня чоловік зірвав український стяг та демонстративно підпалив його. Інцидент стався у Таллінні поряд із Балтійським вокзалом.

Про те, як вирішилася ситуація, повідомляє естонське видання ERR. Місцеві поліцейські приділили хуліганському вчинку співвітчизника багато часу – порушника розшукували близько місяця. Коли правоохоронці таки прийшли до нього додому, чоловік заперечувати свою вину не став.

Мотивів вчинку підозрюваного не розкривають на загал. Втім, не в останню чергу на його поведінку могла вплинути проросійська пропаганда.

Справу естонця розглядали представники Хар'юського повітового суду. За результатами засідання, порушник отримав покарання у вигляді 3 місяців та 10 днів позбавлення волі умовно. Крім цього, йому належить сплатити своєрідний штраф — 490,50 євро за процесуальні витрати справи.

Таким чином естонці демонструють свою підтримку Україні та її народу. До речі, раніше "Телеграф" розповідав, що справедливість Естонії поширюється не лише на своїх громадян, а й на росіян. Деяких власників паспорта рф вже почали депортувати на батьківщину через їхню зухвалу поведінку.