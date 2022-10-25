"Задержать и заморозить": в Евросоюзе сделали важное заявление насчет конфискации российских активов

Глава Еврокомиссии говорит, что не хватает только законодательной базы, чтобы конфискованные активы россиян передать на восстановление Украины

Европейский Союз приложил много усилий для того, чтобы заморозить российские активы и ограничить их использование в финансировании войны против Украины, но направление этих средств на восстановление разрушенных россиянами украинских городов требует правовой основы.

Как передает "Укринформ", об этом во вторник, 25 октября, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Берлине. Политик отметила, что ЕС ставит своей целью не только заморозить, но и изъять российские активы.

"Это касается, прежде всего, правовой базы таких действий. Мы работаем над этим. Мы создали оперативную группу, в которую вошли эксперты от всех стран-членов и международные эксперты, которая так и называется: "Задержать и заморозить" . Это позволяет не только обозначить эти активы, которые были заморожены, но и определить правовые предпосылки, при которых эти активы могут быть изъяты и использованы, например для восстановления Украины", — сказала фон дер Ляйен.

При этом она добавила, что, несмотря на волю Евросоюза по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины, еще нужно многое сделать на правовом уровне, чтобы эта цель была достигнута с соблюдением условий верховенства права.

"Воля есть, но с правовой точки зрения это непростая задача. Мы в начале пути", – добавила президент Еврокомиссии.

На это заявление отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что арестованные российские активы (речь о 300-500 млрд долларов) могли бы стать основным источником финансирования восстановления Украины.

При этом украинский премьер добавил, что Украина уже создала работу группу по конфискации российских активов. Шмыгаль отметил, что первой страной, которая уже внесла поправки в законодательство, стала Канада. Следующая на очереди Польша, с которой уже велись переговоры.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему в Украине не работает конфискация российского имущества. Свое мнение по этому поводу высказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.