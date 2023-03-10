В Германии неизвестный взял в аптеке заложников: полиция готовится к штурму (фото)

Полицейская операция продолжается

Германию после стрельбы в в церкви "Свидетелей Иеговы" всколыхнуло еще одно громкое преступление. 10 марта неизвестный террорист ворвался в аптеку и взял в заложники её посетителей.

Об этом сообщил популярный таблоид Bild со ссылкой на правоохранителей.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Карлсруэ. Неизвестный захватил заложников в аптеке и на место событий поспешили правоохранители. На данный момент полиция проводит на месте ЧП крупномасштабную операцию.

"В настоящее время события преступления продолжаются", – уточнили в полиции. Обширная территория была ограждена, а на место происшествия следует спецназ.

Позже стало известно, что вооруженный мужчина, по предварительной информации, действовал в одиночку. Прямо сейчас полиция находится в контакте с предполагаемым захватчиком заложников.

Мотивы преступника неизвестны, о количестве взятых им заложников пока также нет данных.

"Полиция попросила закрыть все окрестные магазины. Вся улица перекрыта", — сообщил очевидец изданию и добавил, что видит вооруженных до зубов полицейских.

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