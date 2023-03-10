У Німеччині невідомий взяв в аптеці заручників: поліція готується до штурму (фото)

Поліцейська операція продовжується

Німеччину після стрілянини в церкві "Свідків Єгови" сколихнув ще один гучний злочин. 10 березня невідомий терорист увірвався в аптеку та взяв у заручники її відвідувачів.

Про це повідомило місцеве видання Bild із посиланням на правоохоронців.

Як стало відомо, інцидент стався у місті Карлсруе. Невідомий захопив заручників в аптеці та на місце подій поспішили правоохоронці. Наразі поліція ФРН проводить на місці НП масштабну операцію.

"Наразі події злочину продовжуються", — уточнили в поліції.

Велика територія була огороджена, а на місце події прибуває спецназ.

Пізніше стало відомо, що озброєний чоловік, за попередньою інформацією, діяв самотужки. Прямо зараз поліція перебуває в контакті з імовірним загарбником заручників.

Мотиви злочинця невідомі, про кількість взятих ним заручників поки що також немає даних.

"Поліція попросила закрити всі навколишні магазини. Уся вулиця перекрита", - повідомив очевидець виданню та додав, що бачить озброєних до зубів поліцейських.

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