Проблемы с дыханием: Папу Римского госпитализировали

Ожидается, что понтифик проведет в больнице несколько дней

Состояние здоровья Папы Римского Франциска в очередной раз ухудшилось из-за чего его были вынуждены госпитализировать.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни, понтифик заразился острой респираторной инфекцией, а потому он проведет в больнице "несколько дней".

"В последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием и сегодня днем он отправился в Поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти некоторые медицинские обследования", — сказал он.

Представитель Святого престола отметил, что врачи исключили диагноз Covid-19, но скорее всего Франциск проведет ближайшие дни в лечебном заведении.

Бруни подчеркнул, что глава католической церкви тронут за то, что многие отправили ему теплые сообщения.

Стоит отметить, что Папа Римский в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, в частности его заботили боли в ноге, из-за которых его часто видели с палкой или даже в инвалидном кресле.

В 2022 году он рассказал, что несколько лет назад написал заявление об отречении, в случае если его здоровье значительно ухудшится.

Напомним, Франциск ранее рассказывал, что хотел бы посетить Киев однако при условии, что потом он поедет в Москву.