Проблеми з диханням: Папу Римського госпіталізували

Очікується, що понтифік проведе у лікарні кілька днів

Стан здоров’я Папи Римського Франциска вкотре погіршився, через що його були змушені госпіталізувати.

Як повідомляє CNN з посиланням на представника Ватикану Маттео Бруні, понтифік заразився гострою респіраторною інфекцією, а тому він проведе у лікарні "кілька днів".

"В останні дні Папа Франциск скаржився на деякі труднощі з диханням і сьогодні вдень він вирушив у Поліклініку Агостіно Джемеллі, щоб пройти деякі медичні обстеження", — сказав він.

Представник Святого престолу зазначив, що лікарі виключили діагноз Covid-19, але швидше за все Франциск проведе найближчими днями у лікувальному закладі.

Бруні підкреслив, що глава католицької церкви зворушений через те, що багато хто відправив йому теплі повідомлення.

Варто зазначити, що Папа Римський останнім часом мав проблеми зі здоров’ям, зокрема його турбували болі в нозі, через які його часто бачили з ціпком або навіть в інвалідному візку.

У 2022 році він розповів, що кілька років тому написав заяву про зречення, якщо його здоров’я значно погіршиться.

Нагадаємо, Франциск раніше розповідав, що хотів би відвідати Київ, проте за умови, що потім він поїде до Москви.