Город в Испании перейдет на четырехдневную рабочую неделю: в чем суть эксперимента

Результаты эксперимента будут обнародованы в июле

Один из крупнейших городов Испании запустил эксперимент, который должен показать, как четырехдневная рабочая неделя сказывается на повышении эффективности труда, здоровье работников, экономику и экологию.

Как информирует Europa Press, эксперимент будет проводиться с 10 апреля по 7 мая, а к выходным в субботу и воскресенье добавится еще и выходной в понедельник.

При этом в этот период на понедельники выпадают государственные праздники, а потому общее количество рабочих дней в году не изменится.

"Это не программа сокращения рабочего времени. Это не наше дело, это дело работодателей, работников и переговоров в этой сфере", — заявил мэр Валенсии Жоан Рибо.

Вместе с тем, городские власти отмечают, что станут первыми, кто запустит пилотный проект, который исследует влияние 32-часовой рабочей недели не только на бизнес, но и на обычных людей.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, в каком случае украинцы могут отказаться от выполнения работы во время воздушной тревоги.