Місто в Іспанії перейде на чотириденний робочий тиждень: у чому суть експерименту

Результати експерименту будуть оприлюднені у липні

Одне з найбільших міст Іспанії запустило експеримент, який має показати, як чотириденний робочий тиждень позначається на підвищенні ефективності праці, здоров’ї працівників, економіці та екології.

Як повідомляє Europa Press, експеримент проводитиметься з 10 квітня по 7 травня, а до вихідних у суботу та неділю додасться ще й вихідний у понеділок.

При цьому в цей період на понеділки випадають державні свята, а тому загальна кількість робочих днів на рік не зміниться.

"Це не програма скорочення робочого часу. Це не наша справа, це справа роботодавців, працівників та переговорів у цій сфері", — заявив мер Валенсії Жоан Рібо.

Разом з тим, міська влада зазначає, що стане першою, хто запустить пілотний проєкт, який досліджує вплив 32-годинного робочого тижня не лише на бізнес, а й на звичайних людей.

Як повідомлялося раніше, уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, у якому разі українці можуть відмовитись від виконання роботи під час повітряної тривоги.