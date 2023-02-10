Відпрацьовані години все менш важливі: яку якість найбільше цінують роботодавці в Україні

В умовах обстрілів та відсутності електроенергії кожен працює як може — і це показало свої результати

Війна в Україні унеможливила для багатьох відпрацювання повноцінних змін в офісах і змінила погляд начальників на робочий процес. Стає все очевиднішим, що головна якість співробітників — це зовсім не кількість відпрацьованих годин.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла директорка з персоналу та адміністративних питань NovaPay Марина Кравченко.

За її словами, зараз роботодавці все більше дивляться на результативність та ефективність роботи.

"У 2023 році співробітники, які можуть працювати без мікроменеджменту та готові відповідати за результати своєї роботи, будуть на вагу золота", — наголосила Кравченко.

HR-директорка Novus Юлія Назарець також додає, що компанії мають звикати до підбору самостійних та відповідальних членів команди, оскільки ситуація, що окремий фахівець чи частина команди перебувають на відстані та їх неможливо жорстко контролювати, – вже нова норма роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, працівники яких професій за підсумками 2022 року отримували найвищу зарплатню.

Також ми раніше повідомляли, що ринок праці в Україні поступово піднімається та очікується зростання зарплат.