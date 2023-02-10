Отработанные часы все менее важны: какое качество больше всего ценят работодатели в Украине

В условиях обстрелов и отсутствия электроэнергии каждый работает как может, — и это показало свои результаты

Война в Украине сделала невозможным для многих отработку полноценных смен в офисах и изменила взгляд начальников на рабочий процесс. Становится все очевиднее, что главное качество сотрудников, — это вовсе не количество отработанных часов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала директор по персоналу и административным вопросам NovaPay Марина Кравченко.

По ее словам, сейчас работодатели все больше смотрят на результативность и эффективность работы.

"В 2023 году сотрудники, которые могут работать без микроменеджмента и готовы отвечать за результаты своей работы, будут на вес золота", — подчеркнула Кравченко.

HR-директор Novus Юлия Назарец также добавляет, что компании должны привыкать к подбору самостоятельных и ответственных членов команды, поскольку ситуация, что отдельный специалист или часть команды находятся на расстоянии и их невозможно жестко контролировать, — уже новая норма работы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, работники каких профессий по итогам 2022 года получали самую высокую зарплату.

Также мы ранее сообщали, что рынок труда в Украине постепенно поднимается и ожидается рост зарплат.