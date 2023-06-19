Люстрация по-польски: в стране ввели запрет на работу чиновникам, кто сотрудничал с "красными" спецслужбами

В Польше хотят упростить трудоустройство на государственную службу

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к Закону о государственной службе. В частности, занимать государственные должности запрещено людям, которые в период с 1944 по 1990 годы могли работать или служили в органах государственной безопасности.

Об этом сообщают польские СМИ, в частности, Portal Samorzadowy. Закон был подписан еще 14 июня и нужен для того, чтобы сократить бюрократию и повысить гибкость приема на госслужбу.

Что касается лиц, которые попадают под действие закона и сейчас находятся на госслужбе, то они будут уволены.

"Закон также регулирует вопросы, связанные с: облегчением трудоустройства на государственную службу граждан ЕС и граждан других стран, имеющих право на трудоустройство в Республике Польша, предоставлением возможности трудоустройства лицам, имеющим Карту поляка, и упрощением набора на государственную службу", — пишут польские СМИ.

Важно отметить, что в период с 1944 по 1989 годы Польша была суверенным государством-союзником СССР, а у власти тогда была коммунистическая Польская рабочая партия. Также известно, что в конце Второй мировой советские органы с подачи Кремля схватили и осудили членов польского подпольного правительства, боровшегося против немцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Виталий Кличко не может уволить чиновников, которые причастны к закупке сковородок и овощерезок для убежищ Киева.