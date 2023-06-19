Люстрація по-польськи: у країні запровадили заборону на роботу чиновникам, хто співпрацював із "червоними" спецслужбами

У Польщі хочуть спростити працевлаштування на державну службу

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до Закону про державну службу. Зокрема, обіймати державні посади заборонено людям, які у період із 1944 по 1990 роки могли працювати чи служили в органах державної безпеки.

Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема Portal Samorzadowy. Закон був підписаний ще 14 червня і потрібен для того, щоб скоротити бюрократію та підвищити гнучкість прийому на держслужбу.

Щодо осіб, які потрапляють під дію закону і зараз перебувають на держслужбі, то їх буде звільнено.

"Закон також регулює питання, пов’язані з: полегшенням працевлаштування на державну службу громадян ЄС та громадян інших країн, які мають право на працевлаштування в Республіці Польща, наданням можливості працевлаштування особам, які мають Карту поляка, та спрощенням набору на державну службу", — пишуть польські ЗМІ.

Важливо відзначити, що в період з 1944 по 1989 роки Польща була суверенною державою-союзником СРСР, а при владі тоді була комуністична Польська робітнича партія. Також відомо, що наприкінці Другої світової радянські органи з подачі Кремля схопили та засудили членів польського підпільного уряду, який боровся проти німців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Віталій Кличко не може звільнити чиновників, які причетні до закупівлі сковорідок та овочерізок для сховищ Києва.