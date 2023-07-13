Найти работу в Германии станет легче? Берлин снижает требования к уровню квалификации и упрощает правила для иностранцев

"Телеграф" рассказывает об основных возможностях остаться в стране.

Благодаря решению Совета ЕС от 4 марта 2022 года, украинцы в Германии имеют статус временной защиты. Он включает вид на жительство, доступ к рынку труда, жилья, медицинской помощи и детского образования. Эти привилегии предоставляют беженцам необходимые ресурсы для успешной адаптации.

Но, несмотря на то, что украинцы активно пользуются этими возможностями, спрос на рабочую силу в разных отраслях немецкой экономики остается высоким. Чтобы привлечь трудовых мигрантов, Бундестаг даже внес поправки в иммиграционный закон 2020 года. Теперь получение разрешения на труд, чтобы остаться в стране, будет иметь упрощенную и менее формальную процедуру.

Сайт Телеграф разбирался, кто может претендовать на вакансии и оставаться в этой богатой стране, когда закон вступит в силу и какие возможности предлагают уже сейчас.

Привлекательные перспективы для абитуриентов и соискателей заработка

Сейчас на немецком рынке труда наблюдается заметное снижение требований к уровню квалификации. Главное, чтобы вы имели стаж работы по специальности. Образование, полученное на Родине, теперь тоже может положительно оцениваться. Благодаря новым правилам, немецкие предприятия, испытывающие острый дефицит кадров, смогут найти подходящих работников среди мигрантов, которые хоть как-то знают немецкий язык.

В конце концов, в Германии можно найти неплохие сезонные заработки, даже если вы не владеете немецким языком. Работодатели приглашают украинцев на сбор клубники, малины, винограда и спаржи.

"Сейчас работодатели в Германии очень заинтересованы в новых работниках, в частности, в украинцах. После приезда мы обратились в государственный центр помощи беженцам. Нам сразу выделили жилье, финансовую помощь, а также утвердили дальнейшую программу нашего трудоустройства. Организуют курсы по изучению языка, а затем предоставляют рабочее место в желаемой вам сфере.Когда вы начинаете работу, 20% из вашей зарплаты будут вычислять властям, которые оказали вам поддержку в начале.Это выгодно как для нас, так и для них — для нас это работа, а для них — рабочая сила. Но в Германии есть и другие программы для мигрантов", — рассказывает "Телеграфу" беженка Екатерина из Херсонской области.

Кроме того, новый закон сделает Германию более привлекательной для абитуриентов. В частности, в немецких вузах планируют снизить финансовые требования, расширить возможности для подготовки во время обучения, как это часто делают немецкие студенты. В дополнение, такой "студенческий трудовой договор" будет считаться дополнительным основанием для вида на жительство.

Самые популярные специальности на кадровых порталах

Проанализировав главные кадровые порталы Германии, "Телеграф" определил, что дефицит кадров больше всего ощущается в таких профессиях:

сектор здравоохранения и фармацевтика;

гастрономия и обслуживающий персонал в отелях и ресторанах;

водители автобусов;

слесари;

специалисты по уходу за детьми;

строители;

инженеры в области автомобилестроения;

архитекторы;

специалисты по информационным технологиям;

логистические склады и компании.

Какие документы нужны для работы в Германии?

Как рассказывает руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко, список документов для подачи на статус временной защиты в Германии пока остается неизменным. Граждане Украины могут уехать за безвизом, получить статус временной защиты в Германии и работать.

Граждане Украины, которые планируют работать по специальности в регламентированной должности, должны подтвердить свою квалификацию (например, врачи, педагоги, преподаватели в школах, архитекторы или инженеры). В то же время остальные наши сограждане практически сразу получают доступ к рынку труда. Все это происходит по упрощенной процедуре. В целом же поправки в миграционный закон еще дорабатываются и вступят в силу с 1 марта 2024 года.

"Я думаю, что в будущем закон позволит украинцам остаться в Германии на постоянное место жительства после окончания войны и упростит бюрократию с документами. Ведь сама временная защита для граждан Украины в Германии будет действовать до 4 марта 2024 года", — отмечает Мария Кузенко.

Однако уже сегодня можно видеть, что в Германии нужны высококвалифицированные работники. Соответственно, страна делает шаги к ускорению доступа профессиональных кадров к своему рынку труда, чем могут воспользоваться украинцы.

Смена полосы движения

Еще одним обсуждаемым новшеством является так называемое изменение полосы движения. Этот термин позаимствовал из автомобильной лексики. В контексте иммиграции в Германию это означает, что беженцы, обратившиеся к власти с просьбой о защите и еще не получившие ответа, могут изменить свой статус с искателя убежища на трудового мигранта, ищущего работу.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), к концу марта в Германии находились 163 тысяч соискателей убежища, заявления которых еще находятся на рассмотрении. Вероятно, Берлин пытается найти выход из тупика и превратить нежелательных мигрантов в крайне необходимую стране рабочую силу.

То есть если ваша просьба о приюте все еще ожидает рассмотрения, вы можете попытаться получить статус трудового мигранта. Однако такой путь будет лучшим вариантом для беженцев из других стран, имеющих более "традиционный" статус беженцев в Германии.

В целом наше государство тоже нуждается в кадрах, соответственно украинская власть готовит план возвращения граждан после войны. Более того, обещают зарплаты на 30% выше, чем в соседних странах — Польше, Словакии, Румынии.

Как рассказывал Телеграф ранее, рост средней зарплаты в Украине продолжится, даже если война будет продолжаться до конца 2023 года. Активное улучшение благосостояния украинцев начнется уже после победы. Тогда же вступит в силу условный план Маршалла для Украины, на что готовы выделить до 200 млрд долларов.