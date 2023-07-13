Знайти роботу в Німеччині стане легше? Берлін знижує вимоги до рівня кваліфікації та спрощує правила для іноземців

"Телеграф" розповідає про основні можливості залишитися в країні

Завдяки рішенню Ради ЄС від 4 березня 2022 року, українці в Німеччині мають статус тимчасового захисту. Він включає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги та дитячої освіти. Ці привілеї надають біженцям необхідні ресурси для успішної адаптації.

Та попри те, що українці активно користуються цими можливостями, попит на робочу силу у різних галузях німецької економіки залишається високим. Щоб залучити трудових мігрантів, Бундестаг навіть вніс поправки в імміграційний закон 2020 року. Тепер отримання дозволу на працю, щоб залишитися в країні, матиме спрощену і менш формальну процедуру.

Сайт "Телеграф" розбирався, хто може претендувати на вакансії та залишатися в цій багатій країні, коли закон набуде чинності та які можливості пропонують вже зараз.

Привабливі перспективи для абітурієнтів та шукачів заробітку

Зараз на німецькому ринку праці можна спостерігати помітне зниження вимог до рівня кваліфікації. Головне — аби ви мали стаж роботи за фахом. Освіта, здобута на Батьківщині, тепер теж може позитивно оцінюватися. Завдяки новим правилам, німецькі підприємства, які зазнають гострого дефіциту кадрів, зможуть знайти підходящих працівників серед мігрантів, які бодай якось знають німецьку мову.

Зрештою, у Німеччині можна знайти непогані сезонні заробітки, навіть якщо ви не володієте німецькою. Роботодавці запрошують українців на збір полуниці, малини, винограду та спаржі.

"Зараз роботодавці в Німеччині дуже зацікавлені в нових працівниках, зокрема, в українцях. По приїзді ми звернулися до державного центру допомоги біженцям. Нам одразу виділили житло, фінансову допомогу, а також затвердили подальшу програму нашого працевлаштування. Організовують курси з вивчення мови, а потім надають робоче місце у бажаній вам сфері. Коли ви починаєте роботу, 20% з вашої зарплати будуть вираховувати владі, яка надала вам підтримку на початку. Це вигідно як для нас, так і для них — для нас це робота, а для них — робоча сила. Але в Німеччині є також інші програми для мігрантів", — розповідає "Телеграфу" біженка Катерина з Херсонської області.

Окрім того, новий закон зробить Німеччину більш привабливою для абітурієнтів. Зокрема, у німецьких вишах планують знизити фінансові вимоги, розширити можливості для підробітку під час навчання, як це часто роблять німецькі студенти. На додаток, такий "студентський трудовий договір" вважатиметься додатковою підставою для дозволу на проживання.

Найпопулярніші спеціальності на кадрових порталах

Проаналізувавши головні кадрові портали Німеччини, "Телеграф" визначив, що дефіцит кадрів найбільше відчувається у таких професіях:

сектор охорони здоровʼя та фармацевтика;

гастрономія та обслуговуючий персонал готелях і ресторанах;

водії автобусів;

слюсарі;

фахівці з догляду за дітьми;

будівельники;

інженери в галузі автомобілебудування;

архітектори;

фахівці з інформаційних технологій;

логістичні склади та підприємства.

Які документи потрібно для роботи в Німеччині?

Як розповідає керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко, список документів для подачі на статус тимчасового захисту у Німеччині поки залишається незмінним. Громадяни України можуть виїхати за безвізом, отримати статус тимчасового захисту у Німеччині й працювати.

Громадяни України, які планують працювати за фахом на регламентованій посаді, мають підтвердити свою кваліфікацію (наприклад, лікарі, педагоги, викладачі у школах, архітектори чи інженери). Натомість решта наших співгромадян практично одразу отримують доступ до ринку праці. Все це відбувається за спрощеною процедурою. Загалом же поправки у міграційний закон ще допрацьовуються і мають набути чинності з 1 березня 2024 року.

"Я гадаю, що у майбутньому закон надасть можливість українцям залишитися в Німеччині на постійне місце проживання по закінченні війни та спростить бюрократію з документами. Адже сам тимчасовий захист для громадян України у Німеччині діятиме до 4 березня 2024 року", – зазначає Марія Кузенко.

Проте вже сьогодні можна бачити, що Німеччині потрібні висококваліфіковані працівники. Відповідно країна робить кроки до пришвидшення доступу фахових кадрів до свого ринку праці, чим можуть скористатися українці.

Зміна смуги руху

Ще одним обговорюваним нововведенням є так звана зміна смуги руху. Цей термін запозичили з автомобільної лексики. У контексті імміграції до Німеччини це означає, що біженці, які звернулися до влади з проханням про захист і ще не отримали відповіді, можуть змінити свій статус з шукача притулку на трудового мігранта, який шукає роботу.

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), до кінця березня в Німеччині перебували 163 тисячі шукачів притулку, заяви яких ще перебувають на розгляді. Ймовірно, Берлін намагається знайти вихід з глухого кута і перетворити небажаних мігрантів на вкрай необхідну країні робочу силу.

Тобто якщо ваше прохання про притулок все ще очікує на розгляд, ви можете спробувати отримати статус трудового мігранта. Однак такий шлях буде кращим варіантом для біженців з інших країн, що мають більш "традиційний" статус біженців у Німеччині.

Загалом наша держава теж потребує кадрів, відповідно українська влада готує план повернення громадян після війни. Більше того, обіцяють зарплати на 30% вищі, як у сусідніх країнах — Польщі, Словаччині, Румунії.

Як розповідав Телеграф раніше, зростання середньої зарплати в Україні продовжиться, навіть якщо війна триватиме до кінця 2023 року. Найактивніше покращення добробуту українців розпочнеться вже після перемоги. Тоді ж набере чинності умовний "план Маршалла" для України, на що готові виділити до 200 млрд доларів.