Не справились даже с основами: большинство россиян в Латвии провалили тест на знание языка и могут быть депортированы

Даже тест на знание языка уровня A2 вызвал проблемы у россиян

Большинство россиян, которые проживают в Латвии, провалили экзамен на знание латышского языка и теперь могут столкнуться с остановкой автоматического продления вида на жительство, что может грозить им депортацией.

Как сообщает Delfi, новые правила коснулись более 25 тысяч россиян, которые сменил паспорт негражданина Латвии на российский до мая 2003 года, а проходить экзамен пришлось примерно 18 тысячам из них.

В тестировании на знание языка на уровне А2 участвовало 11 301 россиян, из которых 6893 его успешно провалило. То есть оказалось, что 61% россиян не могут читать элементарные предложения на латышском языке, заполнять типовые документы и вести разговоры на бытовые темы.

Языковой сертификат россиянам необходим, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Ранее это позволял делать вид на жительство, однако он утратил силу в сентябре текущего года.

Теперь у проваливших экзамен россиян есть время до ноября, чтобы попробовать пройти его еще раз, а если и в этот раз не получится, то им предлагают дать вид на жительство на два года, после истечения которого их выдворят на родину.

Напомним, ранее Латвия вместе с рядом других стран ввела ограничение на поездку россиян в ЕС через свою территорию по шенгенским визам.