Не впоралися навіть із основами: більшість росіян у Латвії провалили тест на знання мови та можуть бути депортовані

Навіть тест на знання мови рівня A2 викликав проблеми у росіян

Більшість росіян, які проживають у Латвії, провалили іспит на знання латиської мови і тепер можуть зіткнутися із зупинкою автоматичного продовження посвідки на проживання, що може загрожувати їм депортацією.

Як повідомляє Delfi, нові правила торкнулися понад 25 тисяч росіян, які змінив паспорт негромадянина Латвії на російську до травня 2003 року, а проходити іспит довелося приблизно 18 тисячам з них.

У тестуванні на знання мови на рівні А2 брало участь 11 301 росіян, з яких 6893 його успішно провалило. Тобто виявилося, що 61% росіян не можуть читати елементарні пропозиції латиською мовою, заповнювати типові документи та вести розмови на побутові теми.

Мовний сертифікат росіянам необхідний, щоб набути статусу постійного жителя ЄС у Латвії. Раніше це дозволяв робити дозвіл на проживання, проте він втратив чинність у вересні поточного року.

Тепер у росіян, які провалили іспит, є час до листопада, щоб спробувати пройти його ще раз, а якщо й цього разу не вийде, то їм пропонують дати посвідку на проживання на два роки, після закінчення якого їх видворять на батьківщину.

Нагадаємо, раніше Латвія разом з низкою інших країн ввела обмеження на поїздку росіян до ЄС через свою територію шенгенськими візами.