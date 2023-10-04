Между Шольцом и Макроном нет "химии": СМИ о тревожном для Украины знаке

Отсутствие консенсуса между Парижем и Берлином приводит к ряду проблем

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы перестали ладить между собой. Их взаимоотношения сказываются на принятии решений насчет помощи Украине на уровне Евросоюза, замедляя этот процесс.

Отсутствие консенсуса между Парижем и Берлином приводит к задержкам финансирования Украины, а также к решению внутренних проблем Евросоюза. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова некоторых чиновников.

"Отсутствие личной химии между Шольцом и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", — сказал участник недавних переговоров между двумя лидерами.

Чиновники европейских государств отмечают, что такая ситуация обеспокоила Брюссель, а также другие столицы ЕС. Это создает сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином.

При этом напряженные отношения между двумя странами отнюдь не новое явление. Подобная ситуация длится уже больше года.

"Им двоим просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить. В отсутствие этого для остальных бессмысленно пытаться найти консенсус. Вы не сможете добиться цели, если они оба не видят общей картины", — сказали высокопоставленные чиновники ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не устала поддерживать Украину в ходе полномасштабной войны. Экономические проблемы не повлияли на мнение европейцев по этому поводу.