Між Шольцом та Макроном немає "хімії": ЗМІ про тривожний для України знак

Відсутність консенсусу між Парижем та Берліном призводить до низки проблем

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито перестали ладнати між собою. Їхні взаємини позначаються на ухваленні рішень щодо допомоги Україні на рівні Євросоюзу, уповільнюючи цей процес.

Відсутність консенсусу між Парижем та Берліном призводить до затримок фінансування України, а також вирішення внутрішніх проблем Євросоюзу. Про це пише Financial Times, посилаючись на слова деяких чиновників.

"Відсутність особистої хімії між Шольцом і Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього", - сказав учасник нещодавніх переговорів між двома лідерами.

Чиновники європейських держав зазначають, що така ситуація стурбувала Брюссель та інші столиці ЄС. Це створює складність прийняття рішень без узгодження між Парижем та Берліном.

При цьому напружені відносини між двома країнами аж ніяк не нове явище. Подібна ситуація триває вже понад рік.

"Їм двом просто потрібно сісти разом в одній кімнаті й все обговорити. Без цього для інших безглуздо намагатися знайти консенсус. Ви не зможете досягти мети, якщо вони обоє не бачать загальної картини", — сказали високопосадовці ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не втомилася підтримувати Україну під час повномасштабної війни. Економічні проблеми не вплинули на думку європейців із цього приводу.