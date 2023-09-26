"На месте украинцев могли быть мы": в МИД Германии объяснили, есть ли "усталость" от войны в Украине

В такое тяжелое время мир должен поддержать Украину

Общество в Германии не чувствует внутренней усталости от поддержки Украины во время полномасштабной войны, несмотря на экономические трудности. В целом большинство европейцев понимает, что на месте Украины могли быть они.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала в интервью CNN. Она признала, что в стране сейчас, как и во всем мире, наблюдается высокая инфляция. К тому же немецкая экономика была крайне зависима от нефти и газа страны-агрессора.

"Мы — демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но с самого начала подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. — ред.) месте могли бы быть мы", — сказала она.

Бербок добавила, что в такое тяжелое время мир должен поддержать Украину, а той в свою очередь нужно объяснить людям, почему они должны делать это.

"И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", — добавила глава МИД Германии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи, стоимость которого составит 400 миллионов евро. В него будут входить наиболее необходимые вещи для украинских военных.