McDonald’s необычно расширил ассортимент: представил коллекцию лаков для ногтей

Всего доступно пять цветов

Популярная во всем мире сеть фастфудов McDonald’s решила порадовать фанатов "расширением ассортимента" и представила ограниченную серию лаков для ногтей.

При этом товар доступен не во всех странах, а только в Австрии. Похоже, что у местных маркетологов с фантазией все хорошо, поскольку они уже выпускали гель для душа с названием "Биг Мак" с запахом огурца, а не известного бургера.

Новая серия лаков получила название "My Taste — My manicure" (Мой вкус — мой маникюр) и представлена пятью разными цветами. Создатели продукта вдохновлялись самыми популярными соусами из меню среди покупателей.

Речь идет о горчичном соусе, барбекю, сметанном, кетчупе и молочном коктейле. Последний, к слову, уже вызвал много вопросов среди фанатов фастфуда из-за того, что он несколько выбивается из линейки.

"Коллекция MyTaste состоит из культовых оттенков самых знаменитых соусов, которые считаются завершающим штрихом в нашем меню", — говорится в анонсе.

Достать лаки смогут не все — они доступны лишь для тех, кто воспользовался бонусной программой компании McDonald’s.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2022 года "МакДональдс" вернулся в Киев после закрытия в начале полномасштабной войны. А в октябре появилась информация о том, что он может начать работать в Харькове.