McDonald’s незвичайно розширив асортименти: представив колекцію лаків для нігтів

Усього доступно п’ять кольорів

Популярна у всьому світі мережа фастфудів McDonald’s вирішила порадувати фанатів "розширенням асортименту" та представила обмежену серію лаків для нігтів.

При цьому товар доступний не у всіх країнах, а лише в Австрії. Схоже, що у місцевих маркетологів із фантазією все добре, оскільки вони вже випускали гель для душу під назвою "Біг Мак" із запахом огірка, а не відомого бургера.

Нова серія лаків отримала назву My Taste — My manicure (Мій смак — мій манікюр) і представлена п’ятьма різними кольорами. Автори продукту надихалися найпопулярнішими соусами з меню серед покупців.

Йдеться про гірчичний соус, барбекю, сметанний, кетчуп і молочний коктейль. Останній, до речі, вже викликав багато питань серед фанатів фастфуду через те, що він дещо вибивається з лінійки.

"Колекція MyTaste складається з культових відтінків найзнаменитіших соусів, які вважаються завершальним штрихом у нашому меню", — йдеться в анонсі.

Дістати лаки зможуть не всі вони доступні лише для тих, хто скористався бонусною програмою компанії McDonald’s.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2022 року "МакДональдс" повернувся до Києва після закриття на початку повномасштабної війни. А у жовтні з’явилася інформація про те, що він може почати працювати у Харкові.