"Петушиная стратегия": Захарова нахамила Кулебе из-за Крыма

Захарову оскорбила поговорка про петухов, которую озвучил Кулеба

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась критикой и оскорблениями в сторону министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который рассказал о "Крымской платформе", которая поможет России покинуть Крым на примере поговорки про петуха.

Утром во вторник, 24 августа, Захарова в своем Telegram-канале высказалась о "петушиной стратегии".

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" рассказал, что "Крымская платформа" поможет вывести Россию из Крыма.

"Мы выведем Россию из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, «пока петух свистнет», или ты всячески помогаешь «петуху свистнуть». Вот и все. Это стратегия, проверенная историей", — заявил Кулеба.

Эти слова не прошли мимо Захаровой, которая в оскорбительном тоне высказалась в адрес Кулебы и прошлась по другим украинским министерствам.

"Использование пословицы безграмотное, так как в ее традиционном варианте говорится о том, что свистит не петух, а рак… Во-первых, петушиная стратегия киевского режима ни для кого не новость. Во-вторых, думаю, дело не столько в том, что коренные запутались в языке некоренных, а в том, что раком со свистом занимается другое украинское ведомство. Судя по результатам, скорее всего, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", — написала Захарова.

Ранее, как сообщал "Телеграф", Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского: "скромные парни" часто становятся "отъявленными упырями".