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"Півняча стратегія": Захарова нахамила Кулебі через Крим

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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"Півняча стратегія": Захарова нахамила Кулебі через Крим Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:47
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова

Захарову образила приказка про пывныв, яку озвучив Кулеба

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вибухнула критикою і образами у бік міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який розповів про "Кримську платформу", яка допоможе Росії покинути Крим, на прикладі приказки про півня.

Вранці у вівторок, 24 серпня, Захарова в своєму Telegram-каналі висловилася про "півнячу стратегію".

Так, глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів, що "Кримська платформа" допоможе вивести Росію з Криму.

"Ми виведемо Росію з Криму. Це ж політика. І є два вибори завжди в політиці: або ти сидиш і нічого не робиш, чекаєш, "поки півень свисне", або ти всіляко допомагаєш "півню свиснути". Ось і все. Це стратегія, перевірена історією", — заявив Кулеба.

Ці слова не пройшли повз Захарову, яка в образливому тоні висловилася на адресу Кулеби і пройшлася по іншим українським міністерствам.

"Використання прислів’я безграмотне, так як в її традиційному варіанті йдеться про те, що свистить не півень, а рак… По-перше, півняча стратегія київського режиму ні для кого не новина. По-друге, думаю, справа не стільки в тому, що корінні заплуталися в мові некорінних, а в тому, що раком зі свистом займається інше українське відомство. Судячи з результатів, швидше за все, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", — написала Захарова.

Раніше, як повідомляв "Телеграф", Захарова розкритикувала президента України Володимира Зеленського : "скромні хлопці" часто стають "запеклими упирями".

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