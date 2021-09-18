Бюллетень, царь, сыровар с козой: на российских выборах голосуют странные персонажи (фото, видео)

Один из избирателей пришел в костюме царя.

В России во время выборов в Госдуму, которые продлятся три дня, с 17 по 19 сентября, на избирательные участки появились граждане в костюмах бюллетеня, сыровара, лошади и еще нескольких странных персонажей.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Telegram-канал "Mash" и пользователи сети.

Несмотря на то, что это был только первый день голосования, россияне успели удивить своим креативным подходом к участию в выборах.

В избирательных участках России гражданам повезло увидеть бюллетеня, который танцевал в месте проведения голосования, за что его пришлось выводить работникам полиции. Также на выборы появилась персонажка из игры "Genshin Impact" в ярком цветном костюме, которую также сняли на видео. Не менее всех удивил и мужчина, который пришел на избирательный участок, надев голову лошади. Еще один участник голосования пришел с клеткой, в которой был енот, которого он выпустил и всем пришлось его ловить. Другие два парня попали в сеть, станцевав в кабинках для голосования.

Также на выборах в Госдуму побывали два странные персонажи в объемных белых костюмах жениха и невесты.

Один из пользователей Twitter делится видео, на котором видно, что свой голос пришел отдать сам царь.

Также на выборах побывал мужчина, одетый в сыродела, который пришел со своей козой.

Всем участникам голосования, несмотря на их странные образы, позволили отдать свой голос.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти в сентябре 2020 начали выдавать поддельные паспорта РФ жителям оккупированной Донецкой области, чтобы люди приняли участие в голосовании и отдали голос за путинскую партию "Единая Россия".