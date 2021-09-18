Рус

Бюлетень, цар та сировар з козою: на російських виборах голосують дивні персонажі (фото, відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Учасники голосування креативно підійшли до справи Новина оновлена 18 вересня 2021, 12:10
Учасники голосування креативно підійшли до справи

Один із виборців прийшов у костюмі царя.

У Росії під час виборів до Держдуми, які триватимуть три дні, з 17 по 19 вересня, до виборчих дільниць зʼявилися громадяни у костюмах бюлетеня, сировара, коня та ще кількох дивних персонажів.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє Telegram-канал "Mash" та користувачі мережі.

Попри те, що це був лише перший день голосування, росіяни встигли здивувати своїм креативним підходом до участі у виборах.

У виборчих дільницях Росії громадянам пощастило побачити бюлетеня, котрий танцював у місці проведення голосування, за що його довелося виводити працівникам поліції. Також на вибори зʼявилася персонажка із гри "Genshin Impact" у яскравому кольоровому костюмі, яку також зняли на відео. Не менше всіх здивував і чоловік, який прийшов до виборчої дільниці, надягнувши голову коня. Ще один учасник голосування прийшов із кліткою, у якій був єнот, якого він випустив і всім довелося його ловити. Інші два хлопці потрапили в мережу, станцювавши у кабінках для голосування.

Також на виборах до Держдуми побували два дивні персонажі у обʼємних білих костюмах нареченої та нареченого.

Один із користувачів Twitter ділиться відео, на якому видно, що свій голос прийшов віддати сам цар.

Також на виборах побував чоловік, одягнений у сировара, котрий прийшов зі своєю козою.

Всім учасникам голосування, попри їх дивні образи, дали можливість віддати свій голос.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада у вересні 2020 року почала видавати підроблені паспорти РФ жителям окупованої Донеччини, щоб люди взяли участь у голосуванні і віддали голос за путінську партію "Єдина Росія".

Теги:
#Вибори #Голосування #Росія #Держдума РФ
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Всього за час пандемії захворіли 2 344 398 осіб.
Госпіталізацій стало більше, одужань менше — статистика COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році