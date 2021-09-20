"Это стеб?" В Инстаграм начали появляться фан-страницы пермского стрелка
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У пермского стрелка, похоже, появились фанаты.
В российской Перми в понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в государственном университете. Согласно имеющейся на данный момент информации его жертвами стали 6 человек, еще 24 получили ранения. После инцидента в сети начали появляться профили фанов стрелка.
Скриншотом одного из таких поделился телеграм-канал MDK.
"У Тимура Бекмансурова уже появились фан-страницы в соцсетях", — говорится в сообщении.
Также по сети гуляют скриншоты, где люди якобы начали сбор средств на адвоката парню. Стоит отметить, что фан-группы быстро удаляются из соцсетей, однако им на смену приходят новые.
Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Некоторые осуждающе высказались в сторону создателей подобного рода страниц, другие допускают, что подобное является действием троллей, а третьи высказали предположение, что стрельба имеет целью отвлечь внимание общественности от результатов выборов в Госдуму.
В целом, ситуация напоминает майскую стрельбу в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев убил 10 человек в школе №175 и ранил еще 16.
Тогда в сети тоже начали появляться подобные страницы, на которых публиковались слова поддержки и восхищения стрелком.
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