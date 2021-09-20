Укр

"Это стеб?" В Инстаграм начали появляться фан-страницы пермского стрелка

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Тимур Бекмансуров Новость обновлена 20 сентября 2021, 20:52
Тимур Бекмансуров

У пермского стрелка, похоже, появились фанаты.

В российской Перми в понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в государственном университете. Согласно имеющейся на данный момент информации его жертвами стали 6 человек, еще 24 получили ранения. После инцидента в сети начали появляться профили фанов стрелка.

Скриншотом одного из таких поделился телеграм-канал MDK.

"У Тимура Бекмансурова уже появились фан-страницы в соцсетях", — говорится в сообщении.

Также по сети гуляют скриншоты, где люди якобы начали сбор средств на адвоката парню. Стоит отметить, что фан-группы быстро удаляются из соцсетей, однако им на смену приходят новые.

Фан-страницы Тимура Бекмансурова
Фан-страницы Тимура Бекмансурова
Фан-страницы Тимура Бекмансурова
Фан-страницы Тимура Бекмансурова

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Некоторые осуждающе высказались в сторону создателей подобного рода страниц, другие допускают, что подобное является действием троллей, а третьи высказали предположение, что стрельба имеет целью отвлечь внимание общественности от результатов выборов в Госдуму.

В целом, ситуация напоминает майскую стрельбу в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев убил 10 человек в школе №175 и ранил еще 16.

Тогда в сети тоже начали появляться подобные страницы, на которых публиковались слова поддержки и восхищения стрелком.

Теги:
#Россия #Стрельба #Пермь #Тимур Бекмансуров
Сергей Ионушас
Политика
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Ионушас
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать
Дата публикации
Категория
В Украине ужесточили правила карантина
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
Дата публикации
Категория
Вадим Ивченко
Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Усик-Джошуа
Усик сможет победить Джошуа при одном условии, — эксперт по боксу