"Это стеб?" В Инстаграм начали появляться фан-страницы пермского стрелка

У пермского стрелка, похоже, появились фанаты.

В российской Перми в понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в государственном университете. Согласно имеющейся на данный момент информации его жертвами стали 6 человек, еще 24 получили ранения. После инцидента в сети начали появляться профили фанов стрелка.

Скриншотом одного из таких поделился телеграм-канал MDK.

"У Тимура Бекмансурова уже появились фан-страницы в соцсетях", — говорится в сообщении.

Также по сети гуляют скриншоты, где люди якобы начали сбор средств на адвоката парню. Стоит отметить, что фан-группы быстро удаляются из соцсетей, однако им на смену приходят новые.

Фан-страницы Тимура Бекмансурова

Фан-страницы Тимура Бекмансурова

Реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать. Некоторые осуждающе высказались в сторону создателей подобного рода страниц, другие допускают, что подобное является действием троллей, а третьи высказали предположение, что стрельба имеет целью отвлечь внимание общественности от результатов выборов в Госдуму.

В целом, ситуация напоминает майскую стрельбу в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев убил 10 человек в школе №175 и ранил еще 16.

Тогда в сети тоже начали появляться подобные страницы, на которых публиковались слова поддержки и восхищения стрелком.