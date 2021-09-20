"Це жарт?" У Інстаграм почали з’являтися фан-сторінки пермського стрілка
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У пермського стрілка, схоже, з’явилися фанати.
У російській Пермі в понеділок, 20 вересня, 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в державному університеті. Згідно з наявною на цей час інформацією його жертвами стали 6 людей, ще 24 отримали поранення. Після інциденту в мережі почали з’являтися профілі фанів стрілка.
Скріншотом одного з таких поділився телеграм-канал MDK.
"У Тимура Бекмансурова вже з’явилися фан-сторінки в соцмережах", — йдеться в повідомленні.
Також мережею гуляють скріншоти, де люди нібито почали збір коштів на адвоката хлопцю. Варто відзначити, що фан-групи швидко видаляються з соцмереж, проте їм на зміну приходять нові.
Реакція користувачів мережі не змусила себе довго чекати. Деякі осудливо висловилися в сторону творців подібного роду сторінок, інші допускають, що подібне є дією тролів, а треті висловили припущення, що стрілянина має на меті відвернути увагу громадськості від результатів виборів до Держдуми.
В цілому, ситуація нагадує травневу стрілянину в Казані, коли 19-річний Ільназ Галяве убив 10 людей у школі №175 та поранив ще 16.
Тоді в мережі теж почали з’являтися подібні сторінки, на яких публікувалися слова підтримки та захоплення стрільцем.
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