"Це жарт?" У Інстаграм почали з’являтися фан-сторінки пермського стрілка

У пермського стрілка, схоже, з’явилися фанати.

У російській Пермі в понеділок, 20 вересня, 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в державному університеті. Згідно з наявною на цей час інформацією його жертвами стали 6 людей, ще 24 отримали поранення. Після інциденту в мережі почали з’являтися профілі фанів стрілка.

Скріншотом одного з таких поділився телеграм-канал MDK.

"У Тимура Бекмансурова вже з’явилися фан-сторінки в соцмережах", — йдеться в повідомленні.

Також мережею гуляють скріншоти, де люди нібито почали збір коштів на адвоката хлопцю. Варто відзначити, що фан-групи швидко видаляються з соцмереж, проте їм на зміну приходять нові.

Фан-сторінки Тимура Бекмансурова

Фан-сторінки Тимура Бекмансурова

Реакція користувачів мережі не змусила себе довго чекати. Деякі осудливо висловилися в сторону творців подібного роду сторінок, інші допускають, що подібне є дією тролів, а треті висловили припущення, що стрілянина має на меті відвернути увагу громадськості від результатів виборів до Держдуми.

В цілому, ситуація нагадує травневу стрілянину в Казані, коли 19-річний Ільназ Галяве убив 10 людей у школі №175 та поранив ще 16.

Тоді в мережі теж почали з’являтися подібні сторінки, на яких публікувалися слова підтримки та захоплення стрільцем.