В России рухнула известная достопримечательность: момент попал на видео

Один из туристов случайно снял, как во время экскурсии падает часть стены

В российском Дагестане, где ранее людей смыл селевой поток, 6 октября во время туристической экскурсии произошло ЧП. Внезапно рухнула стена древней крепости Гуниб, которую построили в позапрошлом веке.

Момент падения сооружения засняли туристы и выложили в сеть.

Известно, что крепость возводили с 1861 по 1870 год после пленения имама Шамиля и в его честь в годы Кавказской войны. Трудились над ее строительством тысячи солдат, а разрушил спустя годы проливной дождь.

Дескать, в Дагестане выпало сверх нормы осадков: улицы превратились в реки, а в МЧС просят людей по возможности оставаться дома.

Впрочем, некоторые не послушались — отправились на экскурсию и стали свидетелями обрушения. К счастью, в этот момент у стены никого не было и туристы не пострадали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия протестировала новое гиперзвуковое оружие, и момент попал на видео.

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