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У Росії завалилася відома пам’ятка: момент потрапив на відео

Автор
Олена Волкова
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Фортеця Гуніб в Дагестані
Фортеця Гуніб в Дагестані

Один з туристів випадково зняв, як під час екскурсії падає частина стіни

У російському Дагестані, де раніше людей змив селевий потік, 6 жовтня під час туристичної екскурсії сталася надзвичайна подія. Раптово звалилася стіна стародавньої фортеці Гуніб, яку побудували в позаминулому столітті.

Момент падіння споруди зняли туристи і виклали в мережу.

Відомо, що фортецю зводили з 1861 по 1870 рік після полону імама Шаміля і в його честь в роки Кавказької війни. Працювали над її будівництвом тисячі солдатів, а зруйнував через роки проливний дощ.

Мовляв, в Дагестані випало понад норму опадів: вулиці перетворилися на річки, а в МНС просять людей по можливості залишатися вдома.

Втім, деякі все ж вирушили на екскурсію і стали свідками обвалу. На щастя, в цей момент біля стіни нікого не було і туристи не постраждали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія протестувала нову гіперзвукову зброю, і момент потрапив на відео.

Крім того, ми писали, що росіянка зняла на відео момент смерті свого чоловіка, який стрибнув зі скелі в шторм (відео — 18+).

Теги:
#Дагестан #Росія #Фортеця #Гуніб
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