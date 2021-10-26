Укр

"Ботоксный, бункерный дед": в сети жестко высмеяли Путина за неудачный внешний вид

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Владимир Путин Новость обновлена 26 октября 2021, 07:52
Владимир Путин

Пользователи Twitter упомянули даже визажистов главы РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассматривает вариант исключения исламистского движения "Талибан" со списка террористов и это заявление не могли не оценить сами талибы. Однако, пользователи сети не были так расположены к Путину и прошлись по нему критикой за неудачный макияж.

Так, в Twitter после этого заявления появилась публикация со следующими словами:

"Талибы восхитились мастерству путинских визажистов", — написал Дмитрий Stoff, разместив скрин с видео выступления Путина.

Пользователи не стеснялись комментировать не самый лучший вид главы РФ: "Красивое", "Это мужик или баба, где щетина?", "Он плохо смыл грим после того, как для талибов танцевал?", "Восхищена. Без мата это восхищение не выразить", — писали они.

А еще один пользователь под ником Борух Мохамедович написал, что "гример знатно издевается над ботоксным бункерным дедом..".

Можем предположить, что лицо Путина совсем скоро станет предметом для мемов.

Ранее "Телеграф" сообщал, у президента РФ Владимира Путина нашли особняк в испанском городе Торревьеха, которую часто называют "русской столицей".

Теги:
#Санкции #Талибан #Владимир Путин #Российская Федерация #Грим
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