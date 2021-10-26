"Ботоксный, бункерный дед": в сети жестко высмеяли Путина за неудачный внешний вид

Пользователи Twitter упомянули даже визажистов главы РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассматривает вариант исключения исламистского движения "Талибан" со списка террористов и это заявление не могли не оценить сами талибы. Однако, пользователи сети не были так расположены к Путину и прошлись по нему критикой за неудачный макияж.

Так, в Twitter после этого заявления появилась публикация со следующими словами:

"Талибы восхитились мастерству путинских визажистов", — написал Дмитрий Stoff, разместив скрин с видео выступления Путина.

Пользователи не стеснялись комментировать не самый лучший вид главы РФ: "Красивое", "Это мужик или баба, где щетина?", "Он плохо смыл грим после того, как для талибов танцевал?", "Восхищена. Без мата это восхищение не выразить", — писали они.

А еще один пользователь под ником Борух Мохамедович написал, что "гример знатно издевается над ботоксным бункерным дедом..".

Можем предположить, что лицо Путина совсем скоро станет предметом для мемов.

Ранее "Телеграф" сообщал, у президента РФ Владимира Путина нашли особняк в испанском городе Торревьеха, которую часто называют "русской столицей".