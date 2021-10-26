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"Ботоксний, бункерний дід": у мережі жорстко висміяли Путіна за невдалий зовнішній вигляд

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Володимир Путін Новина оновлена 26 жовтня 2021, 07:52
Володимир Путін

Користувачі Twitter згадали навіть візажистів глави РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що розглядає варіант вилучення ісламістського руху "Талібан" зі списку терористів, і цю заяву не могли не оцінити самі таліби. Однак, користувачі мережі не були так схильні до Путіна і пройшлися по ньому критикою за невдалий макіяж.

Так, у Twitter після цієї заяви з’явилася публікація з такими словами:

"Таліби захопилися майстерністю путінських візажистів", — написав Дмитро Stoff, розмістивши скрін з відео виступу Путіна.

Користувачі не соромилися коментувати не найкращий вид глави РФ: "Гарне", "Це мужик чи баба, де щетина?", "Він погано змив грим після того, як для талібів танцював?", "Захоплена. Без мата це захоплення не висловити", — писали вони.

А ще один користувач під ніком Борух Мохамедович написав, що "гример знатно знущається з ботоксного бункерного діда..".

Можемо припустити, що обличчя Путіна незабаром стане предметом для мемів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у президента РФ Володимира Путіна знайшли особняк в іспанському місті Торрев’єха, яку часто називають "російською столицею".

Теги:
#Санкції #Талібан #Володимир Путін #Російська Федерація #Грим
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