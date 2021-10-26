"Ботоксний, бункерний дід": у мережі жорстко висміяли Путіна за невдалий зовнішній вигляд

Користувачі Twitter згадали навіть візажистів глави РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що розглядає варіант вилучення ісламістського руху "Талібан" зі списку терористів, і цю заяву не могли не оцінити самі таліби. Однак, користувачі мережі не були так схильні до Путіна і пройшлися по ньому критикою за невдалий макіяж.

Так, у Twitter після цієї заяви з’явилася публікація з такими словами:

"Таліби захопилися майстерністю путінських візажистів", — написав Дмитро Stoff, розмістивши скрін з відео виступу Путіна.

Користувачі не соромилися коментувати не найкращий вид глави РФ: "Гарне", "Це мужик чи баба, де щетина?", "Він погано змив грим після того, як для талібів танцював?", "Захоплена. Без мата це захоплення не висловити", — писали вони.

А ще один користувач під ніком Борух Мохамедович написав, що "гример знатно знущається з ботоксного бункерного діда..".

Можемо припустити, що обличчя Путіна незабаром стане предметом для мемів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у президента РФ Володимира Путіна знайшли особняк в іспанському місті Торрев’єха, яку часто називають "російською столицею".