"Он невкусный оказался": подозреваемый в убийстве человека в Питере ошарашил признанием

Выяснились подробности жестокого убийства, произошедшего в Питере год назад

Резонансное ДТП на трассе "Сортавала" в Санкт-Петербурге, где из легковушки после столкновения с отбойником выпал труп с перерезанным горлом, обрастает все новыми и более жуткими деталями. Как оказалось, признание одного из подозреваемых в убийстве годичной давности и каннибализме было только началом.

По данным портала 47news.ru, житель Санкт-Петербурга Егор Комаров — один из подозреваемых в убийстве 50-летнего маляра Аркади Казиняна — ошарашил правоохранителей признанием, что убийство мужчины, которое он совершил год назад, было ошибкой. А причина в том, что ему не понравилась жертва на вкус.

Задержанный рассказал правоохранителям, что убийство с целью попробовать человеческое мясо он совершил в сентябре 2020 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Для "охоты" мужчина выбрал местный парк "Сосновка", где нет камер. Жертвой каннибала стал прохожий, которого нападавший около 10 раз ударил ножом в шею, а затем расчленил и отрезал язык.

Егор Комаров, которому всего 23 года, рассказал правоохранителям, как он резал тело жертвы перед тем, как спрятать труп в трубу. Кроме того, людоед не скрывал подробностей о том, как он готовил у себя дома человеческий язык.

"Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне понравилась бы…", – цитирует слова злоумышленника издания.

Стоит отметить, что Егора Комарова вместе с его товарищем Яном Щепановским задержали по подозрению в убийстве 50-летнего маляра Аркади Казиняна, работавшего с мужчинами в гаражном питерском кооперативе "Лагуна". По предварительной информации, Щепановский поругался с Казиняном, а разрешать ссору позвал Комарова. Конфликт завершился убийством, после которого злоумышленники хотели увезти тело в лес, но попали в ДТП на трассе Сортавала.

Ян Щепановский и Егор Комаров

Ранее "Телеграф" сообщал, что убийцы 50-летнего маляра из Санкт-Петербурга пытались скрыть следы преступления.