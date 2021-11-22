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"Він несмачний виявився": підозрюваний у вбивстві людини у Пітері ошелешив зізнанням

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ДТП з трупом у Санкт-Петербурзі Новина оновлена 22 листопада 2021, 15:10
ДТП з трупом у Санкт-Петербурзі

З'ясувалися подробиці жорстокого вбивства, яке сталося у Пітері рік тому

Резонансна ДТП на трасі "Сортавала" у Санкт-Петербурзі, де з легковика після зіткнення з відбійником випав труп з перерізаним горлом, обростає все новими та значно моторошнішими деталями. Як виявилося, зізнання одного із підозрюваних у вбивстві річної давнини та канібалізмі було лише початком.

За даними порталу 47news.ru, житель Санкт-Петербурга Єгор Комаров — один із підозрюваних у вбивстві 50-річного маляра Аркаді Казіняна — ошелешив правоохоронців зізнанням, що вбивство чоловіка, яке він здійснив рік тому, було помилкою. А причина у тому, що йому не сподобалася жертва на смак.

Затриманий розповів правоохоронцям, що вбивство з метою скуштувати людське м’ясо він здійснив у вересні 2020 року у Виборзькому районі Санкт-Петербурга. Для "полювання" чоловік обрав місцевий парк "Соснівка", де немає камер. Жертвою канібала став перехожий, якого нападник близько 10 разів вдарив ножем у шию, а потім розпатрав і відрізав язик.

Єгор Комаров, якому всього 23 роки, розповів правоохоронцям як він різав тіло жертви перед тим, як заховати труп у трубу. Крім того, людожер не приховував подробиць про те, як він готував у себе вдома людський язик. 

"Коли язик зварився, я його спробував, але він мені не сподобався. Напевно, інша частина тіла мені б сподобалася…", – цитує слова зловмисника видання.

Варто зазначити, що Єгора Комарова разом з його товаришем Яном Щепановським затримали за підозрою у вбивстві 50-річного маляра Аркаді Казіняна, який працював з чоловіками у пітерському гаражному кооперативі "Лагуна". За попередньою інформацією, Щепановський посварився з Казіняном, а вирішувати сварку покликав Комарова. Конфлікт завершився вбивством, після якого зловмисники хотіли вивези тіло в ліс, але потрапили у ДТП на трасі Сортавала.

Ян Щепановський та Єгор Комаров
Ян Щепановський та Єгор Комаров

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вбивці 50-річного маляра з Санкт-Петербурга намагалися приховати сліди вбивства.

Теги:
#ДТП #Росія #Пітер #Канібалізм #Вбивство
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