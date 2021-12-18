Совесть замучила: российский военный зашил себе рот после ссоры с девушкой (фото)

В России солдат зашил себе рот.

В Челябинской области России 19-летний новобранец Иван Шурмелев поссорился с девушкой, а затем начал сильно раскаиваться по этому поводу. Не сумев себя простить, он придумал для себя оригинальное наказание.

Об этом пишет КП.

Инцидент произошел 15 декабря, когда из рапорта военных стало известно, что солдат взял иголку и нитки и зашил себе рот.

Вечером Шурмелев пообщался с родителями, а затем позвонил девушке, с которой произошел конфликт. Во время их общения всплыли события 8-месячной давности, когда парень сделал комплименты подругам своей дамы сердца.

Во время скандала боец нагрубил девушке, после чего начал мучится угрызениями совести, а затем закрылся в туалете и совершил акт членовредительства.

Позже швы сняли, а раны обработали. Солдату оказана психологическая помощь, а по факту происшествия начата проверка. Причинами случившегося называются низкий уровень дисциплины у военнослужащего, а также слабый контроль над личным составом со стороны командования.

Вместе с тем в сети появилось мнение, что причина случившегося кроется вовсе не в ссоре, а в обычной дедовщине.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи произошел масштабный пожар на новейшем корвете ВМС РФ "Проворный". Корабль строили с 2013 года и должны были спустить на воду в 2022 году, однако из-за происшествия сроки сдачи в эксплуатацию скорее всего будут перенесены.