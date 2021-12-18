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Совість замучила: російський військовий зашив собі рота після сварки з дівчиною (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія РФ
Армія РФ

У Росії солдат зашив собі рота.

У Челябінській області Росії 19-річний новобранець Іван Шурмельов посварився з дівчиною, а потім почав сильно каятися з цього приводу. Не зумівши пробачити себе, він придумав для себе оригінальне покарання.

Про це пише КП.

Інцидент стався 15 грудня, коли з рапорту військових стало відомо, що солдат взяв голку та нитки та зашив собі рота.

Увечері Шурмельов поспілкувався з батьками, а потім зателефонував дівчині, з якою стався конфлікт. Під час їхнього спілкування спливли події 8-місячної давності, коли хлопець зробив компліменти подругам своєї пані серця.

Під час скандалу боєць нагрубіянив дівчині, після чого почав мучитися докорами совісті, а потім закрився в туалеті та вчинив акт членоушкодження.

Згодом шви зняли, а рани обробили. Солдату надано психологічну допомогу, а за фактом події розпочато перевірку. Причинами того, що сталося, називаються низький рівень дисципліни у військовослужбовця, а також слабкий контроль над особовим складом з боку командування.

Водночас у мережі з’явилася думка, що причина того, що сталося, криється зовсім не у сварці, а у звичайній дідівщині.

Як повідомлялося раніше, у Санкт-Петербурзі на суднобудівній верфі сталася масштабна пожежа на новітньому корветі ВМС РФ "Швидкий". Корабель будували з 2013 року і мали спустити на воду у 2022 році, однак через подію терміни здачі в експлуатацію швидше за все будуть перенесені.

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