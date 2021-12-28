Выгнал жену и слетел с высоты голым: известны подробности гибели известного националиста из РФ (фото)

Жена Просвирина рассказала, что произошло за пару часов до его гибели

Стали известны подробности гибели российского националиста — создателя издания "Спутник и погром" и сторонника оккупации Россией Крыма и Донбасса Егора Просвирнина, обнаженное тело которого нашли 27 декабря в центре Москвы. И если изначально в этом деле было множество нюансов, начиная с того, что Просвирин был без одежды, а в его квартире был сущий хаос, теперь кое-что стало на свои места после допроса его супруги.

По словам Марины Просвириной, которую цитируют российские Телеграмм-каналы, перед гибелью Егора они три дня кряду выпивали.

Просвирин с женой Мариной

Во время распития алкоголя мужчина вышел из себя: по непонятной для Марины причине, он начал крушить все вокруг и вел себя крайне агрессивно. Женщина позвала на помощь свою мать и свекровь, то стало только хуже: Просвирин выгнал всех троих из дома.

Женщины уехали, но через полчаса им позвонил владелец съемной квартиры на Тверском бульваре и сообщил, кто внизу нашли тело мужчины, предположительно — Егора. В итоге, мать, жена и теща опознали в разбившемся с высоты мужчине Егора Просвирина, но не верят в то, что он покончил с собой. Впрочем, дверь была заперта изнутри, а погром в квартире, по версии следователей, свидетельствует о том, что россиянин был не в себе.

На момент выхода новости информацию о гибели Егора Просвирнина передали в Следком. Продолжается расследование самоубийства или несчастного случая.

Отметим, что Просвирнин являлся создателем издания "Спутник и погром", которое отличалось резкой риторикой в отношении Украины. Сам он поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса и в начале войны даже собирал средства посредством краудфандинга на БТР для боевиков. В 2017 году сайт был заблокирован в России из-за распространения материалов "националистического толка".

Напомним, в Красноярском крае РФ мужчина убил жену и двоих детей, а затем покончил с собой. Известно, что семья не состояла на учете в МВД да и соседи не могут назвать их неблагополучными.