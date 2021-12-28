Вигнав дружину та злетів з висоти оголеним: відомі подробиці загибелі відомого націоналіста з РФ (фото)

Дружина Просвіріна розповіла, що сталося за кілька годин до його загибелі

Стали відомі подробиці загибелі російського націоналіста — творця видання "Супутник і погром" та прихильника окупації Росією Криму та Донбасу Єгора Просвірніна, оголене тіло якого знайшли 27 грудня у центрі Москви. І якщо спочатку в цій справі було безліч нюансів, починаючи з того, що Просвірін був без одягу, а в його квартирі був справжній хаос, тепер дещо стало на свої місця після допиту його дружини.

За словами Марини Просвіріної, яку цитують російські Телеграм-канали, перед загибеллю Єгора вони три дні поспіль випивали.

Просвірін із дружиною Мариною

Під час розпивання алкоголю чоловік вийшов із себе: з незрозумілої для Марини причини, він почав трощити все навколо і поводився вкрай агресивно. Жінка покликала на допомогу свою матір та свекруху, проте стало тільки гірше: Просвірін вигнав усіх трьох із дому.

Жінки поїхали, але за півгодини їм зателефонував власник орендованої квартири на Тверському бульварі і повідомив, що внизу знайшли тіло чоловіка, ймовірно, Єгора. У результаті, мати, дружина і теща впізнали в чоловікові Єгора Просвіріна, який впав з висоти, але не вірять у те, що він наклав на себе руки. Втім, двері були замкнені зсередини, а погром у квартирі, за версією слідчих, свідчить про те, що росіянин був не в собі.

На момент виходу новини інформацію про загибель Єгора Просвірніна передали до Слідкому. Продовжується розслідування самогубства чи нещасного випадку.

Зазначимо, що Просвірнін був творцем видання "Супутник і погром", яке вирізнялося різкою риторикою щодо України. Сам він підтримував окупацію Криму та Донбасу та на початку війни навіть збирав кошти за допомогою краудфандингу на БТР для бойовиків. У 2017 році сайт був заблокований в Росії через поширення матеріалів "націоналістичного спрямування".

Нагадаємо, у Красноярському краї РФ чоловік убив дружину та двох дітей, а потім наклав на себе руки. Відомо, що сім’я не була на обліку в МВС та й сусіди не можуть назвати їх неблагополучними.