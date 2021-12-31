"Не позорьте "Наутилус": российские врачи ошарашили сеть рэпом о COVID-19 (видео)

Таким оригинальным способом людям решили напомнить об опасности болезни и призвали вакцинироваться

В России медики решили отличиться по теме коронавирусной пандемии. Краснодарские врачи написали рэп-композицию о ковиде и сняли на него "клип".

Видео уже стало вирусным в интернете, сообщают росСМИ, и реакции на него весьма неоднозначные.

Отметим, что "прославились" таким образом сотрудники 1 и 7 полликлиник Краснодара. Почти весь текст исполняет лишь одна докторка, а хор других медиков поет с ней припев.

Слова произведения — оригинальны, врачи сочиняли текст самостоятельно, исходя из рабочих будней. А вот музыку записать не смогли, поэтому "одолжили" у популярной российской группы "Наутилус Помпилус". Собственно, даже припев — про "связанных одной цепью" — также взят у музыкантов.

Медики воспели коронавирус через рэп

Сам же стиль исполнения весьма отдаленно напоминает классический рэп. Медики называют коронавирус "невидимым врагом", который может атаковать каждого. По их мнению, болезнь не делает разницы между "мальчиком мажором и бедным дедушкой".

Также пандемию рэперы-врачи считают настоящей войной, которая полыхает "без орудий и танков".

Под конец медики призывают людей прививаться "Спутником", утверждая, что он обеспечивает защиту от вируса.

Оригинальный ролик вызывает неоднозначные чувства даже у самих россиян, что уж говорить о жителях других странах. Многие критикуют врачей за то, что они нашли время на запись видео, а о больных заботиться, вероятней всего, некому.

Напомним, что несмотря на все заверения российских врачей, вакцина "Спутник V" все еще не имеет подтверждения эффективности от иностранных специалистов. Именно поэтому большинство стран не признают сертификаты о прививке этим препаратом. Интересно, что даже на оккупированной территории Донбасса российской вакцине доверяют далеко на все. "Телеграф" уже рассказывал, сколько людей из ОРДЛО выезжали специально для вакцинации от коронавируса.

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