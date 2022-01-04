Укр

В сеть слили видео запуска феерверка, оторвавшего голову российскому полицейскому (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Мужчину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой Новость обновлена 04 января 2022, 17:07
Мужчину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой

Копу полностью размозгло нижнюю челюсть

В России умер инспектор полиции Юрий Зинченко, получивший в новогоднюю ночь открытую черепно-мозговую травму после того, как в него попал фейерверк. Видео смертельного запуска салюта попало на видео.

Как сообщает Telegram-канал "Shot", 35-летний мужчина скончался на больничной койке реанимационного отделения даже не приходя в сознание.

Напомним, что смертельный инцидент произошел на Кубани, в ночь с 31 декабря на 1 января. Во время запуска фейерверка 41-летним казаком-дружинником Сергеем Беспалым, салют внезапно полетел не вверх, а в сторону, зацепив полицейского, который дежурил вместе с ним, и размозжил мужчине нижнюю челюсть.

Во время госпитализации пострадавшего в медицинское учреждение врачи отмечали, что у мужчины якобы "оторвана голова".

Внимание! На видео18+ присутствует ненормативная лексика

Момент запуска фейерверка попал на видео

Ранее "Телеграф" сообщал, как в новогоднюю ночь в одну из квартир в Днепропетровской области залетел фейерверк : пусковая ракета салюта пробила окно и попала в стену. После чего упала на пол, где тлела в течение какого-то времени, чудом не спровоцировав возгорание в доме.

Также напомним еще об одном инциденте, связанном с пиротехникой: во время запуска новогодних петард в Польше пострадал украинец. Мужчина получил серьезную травму глаза после взрыва петарды и удастся ли врачам спасти пострадавшему зрение пока неизвестно.

Теги:
#Россия #Смерть #Фейерверк #Салют
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