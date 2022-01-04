У мережу злили відео запуску фейерверку, що відірвав голову російському поліціанту (відео)

Копу повністю розтрощило нижню щелепу

У Росії помер інспектор поліції Юрій Зінченко, який у новорічну ніч отримав відкриту черепно-мозкову травму після того, як у нього влучив феєрверк. Відео смертельного запуску салюту потрапило на відео.

Як повідомляє Telegram-канал "Shot", 35-річний чоловік помер на лікарняному ліжку реанімаційного відділення навіть не приходячи до тями.

Нагадаємо, що смертельний інцидент трапився на Кубані, в ніч з 31 грудня на 1 січня. Під час запуску феєрверку 41-річним козаком-дружинником Сергієм Беспалим, салют раптово полетів не в гору, а в бік, зачепивши поліцейського, який чергував разом із ним і розтрощивши чоловіку нижню щелепу.

Під час госпіталізації постраждалого до медичного закладу, лікарі відзначали, що у чоловіка ніби "відірвана голова".

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Момент запуску феєрверка потрапив на відео

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у новорічну ніч в одну з квартир у Дніпропетровській області залетів феєрверк: пускова ракета салюту пробила вікно та влучила в стіну. Після чого впала на підлогу, де тліла упродовж якогось часу, дивом не спровокувавши загоряння в помешканні.

Також нагадаємо про ще один інцидент, пов'язаний із піротехнікою: під час запуску новорічних петард у Польщі постраждав українець. Чоловік отримав серйозну травму ока після вибуху петарди і чи вдасться лікарям врятувати постраждалому зір поки що невідомо.