Укр

В России на конкурсе детских санок победил зенитный комплекс: в сети шутят (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Победители детского конкурса
Победители детского конкурса

Пользователи сети упрекнули родителей в том, что те с детства прививают милитаризм молодому поколению.

В российской Туле, где пряники служат в МВД, провели семейный конкурс "Сани-day", на котором народные умельцы блеснули необычными конструкциями детских санок. Победила на конкурсе семья, которая соорудила для своего чада конструкцию в виде зенитного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом проинформировало местное издание Тульские новости.

Организаторы мероприятия восхитились тем, что создатель санок в точности воспроизвел черты боевой машины, а потому без колебаний отдали изделию первое место.

Подобный креатив вызвал бурную реакцию в сети. В частности пользователи отметили, что таким образом детей с детства приучают к агрессивному милитаризму, а другие поинтересовались, получили ли победители в награду пачки кетчупа и майонеза, как это накануне произошло на детском конкурсе в Кирове.

Напомним, в третьем по численности городе России Новосибирске детей привело в восторг появление в школе туалетной бумаги. Но как оказалось, праздник длился недолго и был связан с приездом проверяющей комиссии. Как только проверка закончилась, блага цивилизации тут же спрятали.

Теги:
#Дети #Россия #Санки #Тула
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